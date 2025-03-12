【分秒在握】游達榮回一回再創輝煌

游達榮今季新開倉，短短日子已贏出18W，而且養馬量直線上升，目前已有72駒，已進身大倉行列。今次游廐出5駒不算多，但就不乏爭勝分子，其中「奮鬥輝煌」縱排11檔，亦信其可交出表現。

還記得暑期時，在本報專訪裏，游達榮一再強調會運用科學及數據去幫助馬匹交出表現，結果這套運動科學看來頗見成效，不過練者目前最令人失望的，怕且係新勝馬再出的表現，因為季內18W，其中16駒已再出，但竟然只得「駿步騰飛」一駒取得連捷，比例只得6%，就數據而言，可謂甚差。不過此倉少連捷，不代表馬匹贏馬後退藏於密，例如「運來伍寶」就隔仗再勝，而「帝豪歡星」亦隔了兩仗後再取勝。

筆者相信，游達榮有此安排，或許是考慮了一些客觀因素，例如馬匹搏了一仗要回一回氣，又或者連捷馬加分較多，練者精打細算，總之應是「不為」而非「不能為」。

今次列陣第5場的「奮鬥輝煌」，前仗配田泰安在谷中一哩打開勝門後，上仗增程跑1800米留得更後，結果愈追愈勁跑個第4，今次回一回重返贏馬一哩，排11檔當然有阻力，但以馬匹後追跑法及能力，相信必然可繼續交出走勢，因檔位而稍有分頭，更加抵博。

■長風

第5場 8奮鬥輝煌 1爆笑

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