澳洲馬王周末G2復出　首戰執好籌只得5匹對手

正係打鐵趁熱，早前於試閘展現亮眼復甦走勢，去年澳洲馬王「珍蓮驕驥」(Pride Of Jenni)，練馬師馬漢雅隨即與馬主商議，選擇匆匆復出，鎖定周末考菲爾德馬場，由一手主課嘅新配搭廖偉德，出戰1800米G2楊彼德錦標(Peter Young Stakes)。

今次復出，賽事形勢對於「珍蓮驕驥」可以話係相對有利，因為今場賽事，排位公布最終只得6駒參戰，雖然休戰一段時間，狀態未算托弗，但只係一場馬少對手無多場合，自然較易應付，而視為今仗最大威脅，將會係由苗傑美策騎嘅「金刺繡」(Zardozi)，其餘對手仲有：「銀木」(Bois D'argent)、「未來歷史」(Future History)、「儲足彈藥」(Plenty Of Ammo)，與及由「包裝」系李文斌名下擁有嘅Que Tempesta。

此外，剛於今屆珠穆朗瑪峰錦標慘敗包尾嘅「勝願」(I Wish I Win)，小休後上月再度復出，於未來錦標跑第3，然而經過練馬師莫德與馬主商議後，即時公布安排呢匹馬退役，並會留在馬主名下牧場，頤養天年。