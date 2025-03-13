【賽馬以外】打吡入場券　應該用咩標準？

全城矚目嘅香港打吡大賽，將於今個月23號舉行，究竟今屆水準係點？筆者覺得現階段評論真係太早，正如筆者無諗過前屆以93分賽駒身份揚威打吡嘅「遨遊氣泡」，可以不斷進步，目前已評131分甚至有望成為三冠馬王。不過，上季打吡就由在港第2次出賽嘅「大至尊」遲嚟先上岸，今季又會唔會輪到在港已上陣18次嘅「球星」奪標？筆者睇番近屆嘅打吡盟主，好少喺跑咗15場或以上先贏打吡，「遨遊氣泡」、「金鎗六十」及「佳龍駒」都係在港第11戰贏打吡，「達心星」去到在港13次出賽先封王，但去到「球星」上季3歲已經跑咗12次，今季又跑咗6場，即係如果呢匹啱啱攻下香港經典盃嘅4歲佳駟，在港19戰先揚威打吡，會唔會係史上贏打吡前在港出賽次數最多賽駒呢？

講開打吡，聽日舉行獲選參賽馬匹名單公布會，初步嚟講大家都知有咩馬會入選，好似「球星」、「祝願」、「玩笑」、「開心寶寶」、「桃花開」、「有目共賞」、「米奇」、「優才」、「包裝福星」、「百賀飛駒」、「遙遙領先」、「加州動員」同埋「但求開心」，如無意外入圍，咁剩低一個位又會畀咩馬入選？筆者呢度冇計評90分，周末列陣第7場二班1600米評90分「齋月」，同埋兩匹評80分嘅自購馬「驥跑得」、「浪漫戰神」，但後駒最近受傷，應該跑唔到打吡，其餘評79、78分嘅「信心星」與「平凡騎士」都係邊線。不過，大家最關注就係尋晚升上三班大炒對手3個幾馬位，賽後被狂加12分至77分嘅「一起美麗」，能否搭到尾班車，攞到最後入場券呢？

去到呢啲位，就要講吓打吡參戰馬應該用咩標準去揀？整體嚟講大原則就係要評分高，因為無理由畀咗一隻只得60幾分嘅馬參加打吡，如果合資格嘅4歲馬都係評80分以上，自然係評分較高嘅入圍，相信大家冇咩異議，因為評分高，某程度代表呢隻馬成績好，同埋可以喺較高班次攞到表現。咁事實上，喺歷屆打吡中，由於平磅作賽，高分馬真係有優勢，非常合理。

不過，正常梗係高分馬先有入場券，唔係啲4歲馬點解要爭分，但去到第13、14匹入圍嘅打吡馬，如果呢批邊線分子評分都係爭兩、三分左右，咁係咪應該畀啲機會正在冒起，但評分較低嘅賽駒入圍呢？相信嚟到呢度，大家都知筆者講緊嘅係「一起美麗」、「齋月」、「驥跑得」、「信心星」同「平凡騎士」之間，應該揀邊隻入圍呢？計評分，「齋月」一支獨秀，但香港一哩錦標包尾，上仗加盟廖康銘首戰跑二班1400米只得第10名，輸5個幾馬位，係咪值得入圍，真係唔知，而南非自購馬「驥跑得」初出喺香港經典盃只得第11名，評80分又係咪值得入圍。係馬迷角度，呢兩隻馬評分係高，但喺香港冇賽績根據，佢哋自然想睇到啲當銳嘅「一起美麗」入選，因為近兩仗真係贏得出色嘛。

只係從馬主角度，佢哋用高價購入一匹自購馬，都係想跑打吡，「齋月」嚴格上在港只跑兩仗，而「驥跑得」只上陣1次，如果因為表現一般，就咁快剝奪佢哋參加打吡嘅機會，對一眾仲肯花錢買自購馬嘅馬主嚟講，變相咪唔鼓勵再買貴貨，令佢哋覺得就算用咗唔少錢買隻逾80分嘅自購馬，都未必跑得到打吡，對整體賽馬事業嚟講，又係咪一件好事？況且只跑一兩次，唔畀佢哋喺2000米嘅打吡變身咩。

評分同賽績之間，如果揀，真係觀點與角度，筆者覺得冇話邊方面一定啱，各自都有入選理由，但有時入到未必好，入唔到，咪留喺三班再爭多場頭馬，未必唔係一件好事嘅。

■山無陵