續用巴度跑打吡　郭浩泉：最唔使懷疑一起美麗長力

今日馬會喺跑馬地馬場舉行香港打吡大賽2025獲選參賽馬匹名單公布會，席間公布14匹獲選出戰打吡嘅賽駒，其中剛周三尾場三班1800米大勝對手3乘半嘅蔡廐馬「一起美麗」亦趕上打吡尾班車，成為最後一匹入選打吡嘅賽駒。「一起美麗」馬主團體成員郭浩泉、鄭寶希都好高興愛駒可入選打吡，今日亦以馬主代表身份出席公布會。

郭浩泉今日接受訪問時，表示好高興「一起美麗」可趕到跑打吡，雖然「一起美麗」係全場評分最低一駒，今次要同唔少有實力嘅4歲馬出戰，但「一起美麗」跑2000米氣量冇問題，相信佢係眾多正選之中最唔使懷疑長力嘅一駒，「一起美麗」父系「星球爭霸」(Starcraft)贏到上2400米，所以相信「一起美麗」跑2000米至2400米都可應付。郭浩泉又話，今次同家人、一班朋友一齊養團體馬，仲要愛駒入選打吡，氣氛非常熱鬧，希望「一起美麗」到時可以有好成績。

至於馬主鄭寶希就話，「一起美麗」係一匹長途馬，剛周三喺跑馬地贏馬姿態出色，今次同一眾4歲馬跑2000米打吡，相信愛駒仲有進步空間，「一起美麗」將會配巴度上陣，因為剛周三巴度先贏完，既然巴度夾開又熟馬性，當然都係畀番佢跑。今次「一起美麗」可出戰打吡，對自己而言感到特別，而巴度過往幫「福逸」贏過唔少一級賽，畀巴度跑希望可以繼續合作愉快。