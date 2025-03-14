老苗南非幫手睇辦　馬會開普敦精選拍賣會入貨

一連兩日南非舉行嘅開普敦精選周歲馬拍賣會(Cape Premier Yearling Sales 2025)，昨日正式展開，去年並無響呢個拍賣會入貨嘅香港賽馬會，今年又再出手，首日以160萬蘭特(約66萬港元)，購入Lot.110，出自兩屆南非冠軍種馬Gimmethegreenlight的棗色雄馬。

曾於1月返港露面嘅前香港練馬師苗禮德，表示將會協助香港賽馬會，於南非物色良駒，而隨着南非進一步修訂檢疫制度，放寬檢疫時間及縮短運輸日子，對於南非馬匹入口香港，老苗預計以南非馬匹身價唔貴，應該大受本地市場歡迎。

其實香港賽馬會近年亦有於南非不同拍賣會入貨，然而成效強差人意，每每因進度欠佳或健康出問題，自2021年有匹「威武駿駒」在港參與競投，已經連續4年未有南非馬匹符合資格付運香港於香港國際馬匹拍賣會進行拍賣。

至於今次購入Gimmethegreenlight嘅子嗣，馬會曾經响去年4月約輸內斯堡舉行，南非純種馬全國週歲馬拍賣會購入4駒，當中以全場最高價600萬南非蘭特(約247萬港元)購入Lot.175，正係出自呢個種嗣，預計明年將會運港以ISG身分進行競投。