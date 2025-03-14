蔡約翰呢批質新馬想贏幾多場？

蔡約翰近期攻勢凌厲，剛周三憑一對「美麗」系賽駒起孖，現以39W在練馬師榜獨佔鰲頭。練者曾於2月23日沙田日賽食出大四喜，其中3匹頭馬「跨境寶馬」、「至尊高超」及「首飾天空」又再部署周六出擊，3匹3歲質新精英愈跑愈進步，有望帶來連場捷報。

雖然潘頓養傷，卻無阻蔡約翰發動猛烈攻勢，布文、艾道拿與巴度成為練者不可或缺重要功臣，輪流替其數胡，周六沙田賽事，縱使巴度未有效勞，其他兩位澳洲騎師布文及艾道拿手執重兵，艾道拿更被委以重任，共有3駒合作，備受矚目固然是大四喜頭馬之一「首飾天空」，受惠於馬匹升班布文未能造磅關係，艾道拿明顯執到寶。

「首飾天空」剛勝雖然只屬四班頭馬，但都能夠一一克服增程頂磅劣檔重重阻力，起步切入內欄留前鬥後，末段一衝而過就此輕鬆奠定勝局，由於今次三班1400米有兩組，所遇對手亦非勁旅，相信艾道拿樂意接受這項艱巨任務。

出戰第9場三班1400米的「至尊高超」，季內6戰全上名，取得2冠3亞1季，表現持續進步，近兩仗升三班非冠即亞，一再證明本身能力，今仗排2檔依然有利，當銳力足再捷。

跨境寶馬爭連捷

雖然布文失去「首飾天空」帥權，但他依然有實力坐騎在手，便是上仗一出即勝的「跨境寶馬」，剛勝點到即止，加分不多造就今仗繼續留於四班爭功，預料連捷呼聲高唱入雲。

此外，尚有鍥而不捨力謀補中的「健康快車」及於谷草連敗洗底、回師田草且有配備變動之「駿彩飛馳」，亦可視為蔡約翰今次發動攻勢重要奇兵。