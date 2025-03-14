【分分制勝】短途能力　值打吡級數？

最近沙田兩次採用C+3跑道，艾道拿俱獲好成績，1月12日以「至尊高超」及「球星」起孖，到2月16日憑「時時歡欣」和「鐵金剛」梅開二度，今次賽事又以最窄跑道角逐，艾道拿手握多匹實力勇馬，可望再添頭馬進帳。

第8場三班1200米，「增強」跨季演出穩定，頭7仗均拚入三甲，去年尾更兩度建功，蹄下敗將「手錶之星」、「包裝福星」、「好精神」及「越野大師」等其後都能贏馬，當中「包裝福星」現已扳至86分，月底有份挑戰香港打吡大賽，「增強」當時讓予對方7磅也能佔先，潛力同樣深不可測，在目前66分水平，肯定大把在手。

「增強」剛戰升班改攻1400米，因應外檔焗留，但該役步速偏快，對其氣量要求更高，追回第6名已難苛求，再看看同場冠、亞軍「祝願」及「遙遙領先」又是打吡列陣馬，置身高水準場合而偶一失常，敗不足辱。

經歷這場敗仗，不久操練又遇到阻窒，練者索性安排「增強」北上重新打磨，在當地逗留70天，總算令牠谷起勇態，2月14日艾道拿專程到從化考驗，以極佳姿態追上第2名，走勢吸睛。之後再由黃寶妮試多課閘，擺前走但未有給予壓力，旨在喚醒牠的作戰情緒。既然已操夠水準，今番回師兩捷路程田草1200米，當然有一定把握，剛巧黃寶妮坐騎「螢影飛馳」來港前後都見速度不弱，相信一定會扯快步速，正好為「增強」製造一個利追形勢，比併末段爆發力，同場對手難以抵禦。

■明治朗