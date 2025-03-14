馬主：一起美麗係打吡馬當中最長氣

「一起美麗」憑兩日前在巴度胯下勝出漂亮一仗，令評分增加至77分，因而能趕上打吡尾班車。

馬主團體成員鄭寶希說：「名下馬匹能有機會參加打吡，我們感到十分高興，我與 郭浩泉養馬已有一段日子，但能夠參與打吡的最高榮譽，實在令我們喜出望外。」

郭浩泉說：「我們之前也有數駒曾入選打吡，但相比之下，今次的開心程度更大十倍！『一起美麗』於剛周三贏馬，不單止是打吡獲選馬匹名單公布前的最後一次賽事，馬兒更在當晚最後的一場賽事取勝，團體成員都相當振奮，翌日更熱切期待可以獲告知入選打吡，現時美夢成真，大家都相當高興。」

雖然「一起美麗」是今屆打吡正選馬中評分最低，但鄭寶希與郭浩泉均相信，馬兒可憑氣量方面的優勢爭取好表現。鄭寶希說：「我們認為『一起美麗』是匹長途馬，最近兩仗均以較遠距離輕取對手，足證實力，2000米途程不成問題。」

郭浩泉說：「我認為『一起美麗』是今年一眾打吡參賽馬中，其中一匹最具氣量的賽駒，牠可應付2000米甚至是2400米，其父系『星球爭霸』曾勝出2400米的賽事，牠是匹較均速、但屬段段有而步大力雄的馬。」

騎師人選方面，鄭寶希與郭浩泉表示巴度將會續策「一起美麗」角逐打吡，他們對巴度上仗的策騎表現感到滿意。郭浩泉表示今年打吡對團體成員別具意義，除了「一起美麗」是團體名下首匹參賽馬外，團體也包括多位家族以外的成員，他說：「如果牠能取勝的話，大家一齊慶祝時會更為熱鬧。」

鄭寶希形容「一起美麗」是匹鬥心十足的好馬，郭浩泉則認為馬兒不斷在進步中，他說：「相比起同期我們購入的一批馬中，『一起美麗』未算最起眼，但訓練下來牠一直進步，現時更成為該批馬中最出色的一駒。」