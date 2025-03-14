【張基焦點】實現夢想重振雄風

羅富全廐內有幾匹近況平平的年長馬，評分漸漸有優勢，繼續保留並非無的放矢，「實現夢想」健康已回穩，埋門狀態有起色，在三班可起作用；「美麗在線」匆匆再出增程換人同時換配備，戰意鮮明。另外，「開心五月」上仗僅僅搏失，幕後擺明想交代，且看能否換人補中？「樂勝天下」仍在不斷進步中，今次形勢比剛戰好，值得重視。

第8場三班1200米，「實現夢想」屬傷患馬，去年9月尾接受喉部手術以矯正呼吸道，今季復出後上陣3次，剛戰跑直路賽已經嫌短，現時以1200及1400米較合發揮，上季初試過不在狀態下跑田草1200米也近，今次回師此程合腳法，埋門試泥閘率先衝線，若然肯擺前走，有冷味。

第5場四班1800米，香港評馬同業協進會盃，「美麗在線」上仗賽前久休近3個月，用開縫眼罩上陣反而未能做好留放，沿途走來欠順，不能盡情發揮，今次增程跑1800米除去開縫眼罩，重配上季為此駒在同程得殿軍的鍾易禮，或許可以交出水準。

第6場四班1400米，「開心五月」前仗改用於外地用慣的羊毛面箍，表現平平，剛戰除了此配備配合檔位較佳，力拚之下僅以頸位見負，復課後喜見馬匹更加放鬆，今仗改用韁繩較好的艾兆禮，抽1檔可以交代。

第9場三班1400米，「樂勝天下」4歲自購馬愈跑愈進步，自從除了交叉鼻箍後表現明顯變穩定，剛戰被封位也撲上前，今次再面對「至尊高超」，但後駒多孭8磅較吃虧，可作馬膽。