【進階選項】首飾天空大把在手

身處在一個無育馬但賽馬行業蓬勃的地方，總有點美中不足，很羨慕日本或者澳紐等愛馬朋友可以不時到各牧場參觀。日前在網上看到一則紀錄片，是日本育馬場拍攝一匹牝馬由動胎以至誕下小馬過程。年前我到曾到訪澳洲牧場，嘗試半夜守候，可惜無緣目睹小馬誕生一刻，始終這也講緣分。科技發達，現時亦有機會在網上看到過程，經過母馬長時間努力，最終順產誕下一匹小雌馬。片中其實見到不少風險位，始終是人工飼養的純種馬，生育經驗有限，小馬在母胎太長時間未能出產亦有危險，全靠牧場人員從旁協助。

育馬是漫長且風險甚高的投資，以香港馬圈速食文化涉獵者不多，但我相信當中過程，最後得到的成果與滿足感是金錢無法取代。就像尾場「首飾天空」，馬主董滿輝一向有參與育馬業，培育出此駒可算是大成功。目前只是3歲之齡，以其父系「秋陽」，加上母系是新西蘭一千堅尼冠軍Rollout The Carpet，兩匹子嗣贏2000至2828米，既有能力亦有長力，只要進度正常，極有機會參加2026年打吡，上場增程跑1400米末段開22秒25贏來大把在手，今升班冇有怕！

第5場另一「秋陽」子嗣「金主」母系更贏至2400米，本身亦已經印證長力，自轉跑一哩後持續進步，上場轉彎走腳程稍嫌多點最後第3，但衝刺仍然凌厲。今次再加200米跑1800米，排到1檔有機會如前仗贏馬形勢般，早段貼欄待直路才移出二疊衝刺，贏面甚高。