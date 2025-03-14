【三重彩地帶】小妹搏殺崇「尚」放頭

第6場四班1400米，「時尚歡欣」上季3W加至70分便見頂，花了一年時間才在1月再上名，該役三降四在同程入Q，以對手其後表現計，水準只值B，要贏馬必須求變，今次換黃寶妮減磅志切加強前置威力，人馬試閘獲亞已作溝通，練騎季內有「中環精英」合作贏馬並不陌生。

「超風速」似是蔡明紹棄騎，但霍宏聲才是廖廐頭號殺手。「帥炸」上場谷草一哩放頭跑近，身旁對手之後紛紛建功，賽績可信。「開心五月」唔一定放頭，上場跟好位便有進步表現，今次也可吊住「時尚歡欣」來跑。「觀萬物」上場直路後半程才望空，輕描淡寫追近已露光，這類不明物體隨時掃晒。

第7場二班1600米，九龍塘會盃，姚本輝3駒都是實力分子，估計有兩駒可入三甲。「陽光勇士」近況最好，前次輕勝同程夠說服力。「非惟僥倖」一哩嫌短，惟今季復出首仗憑新鮮感便在同程上名，今次小休兩個多月也有異曲同工之妙。「觔斗雲」季初曾在G2入位，現時跑二班賽有力討價還價。馬少場合步速快極有限，「遨遊武士」放頭賺多過蝕。「話你知」評分漸見飽和，贏或不易，但憑較佳路程性能仍可後上爭一席。■海東