【戰況R8】點解叫健康快車？原來有兩段古呀~

今日蔡約翰大軍壓境，尾段場次再有馬建功，第8場三班田草1200米，步速唔算快，彎位群騎拍埋一舊，所以就算留響後面，其實都只係落後2、3個馬位，蔡廐連續兩場跑亞的「健康快車」，就在艾兆禮催策下，在外欄靚場地爆段22秒34成功補中，而第2名久休縮程的「增強」，都係大外欄後上，第3、4名則為走外疊的「魯班精神」及次熱門「中環英雄」。

馬主方正博士表示「健康快車」跑咗兩季，出賽10幾次，但係贏咗1W，呢場頭馬都等咗好耐，愛駒今季場場近，經常跑第2、第3，今次贏到個幾兩個馬位好開心，賽前都擔心落雨，但好彩真係到自己愛駒跑嗰陣就停咗雨。

至於另一馬主方黃吉雯表示自己每次賽前都會到馬房探望「健康快車」，愛駒好乖，同時亦都好健康，自己唔想愛駒太搏命，最緊要馬如其名，健健康康，自己就最開心。方太表示，賽前落雨削弱信心，因為愛駒跑第7嗰場都係落雨，而今日愛駒克服到落雨贏馬非常開心。至於愛駒點解以「健康快車」命名，方太表示自己有個慈善機構命名為「健康快車」，為內地白內障病人免費做手術，另外丈夫20多年前有匹同名愛駒當時贏4場，相隔多年後決定再用番相同馬名。

第8場賽果：4-6-9-8

二重彩賽果：4-6(最後賠率10)