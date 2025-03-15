【賽後報告】對得住熱門客！金金小子流鼻血照贏

是日賽後報告撮要：

第1場：「燈胆皇」心律不正常。被查詢有關「宏才」於轉直路彎時及直路早段的騎法時，田泰安表示，他獲指示讓自大外檔出閘的坐騎於早段留後競跑。他說，坐騎於接近500米處時居後列，其後他選擇讓坐騎留居「威武良駒」之後以圖跟隨該駒上前，並佔取他預期將墮退的「全城帶勝」內側的位置。他表示，他作此決定是因為坐騎休賽一百零一天後復出，他不希望過早讓坐騎望空。他又說，「全城帶勝」持續對其騎師的催策交出反應，坐騎繼而於400米處至250米處之間在「威武良駒」之後受困，並在他將其移至「全城帶勝」外側後立即以佳勢衝刺。小組考慮了田泰安的解釋後告誡他，他們認為他更佳的選擇是於接近500米處時將此駒移至「威武良駒」外側以跟隨「全城帶勝」上前，讓此駒較今次更早望空。

第2場：賽後，布文表示，他在直路上催策「武林至尊」時對坐騎的動作有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「雄昇勇士」第2次流鼻血，依例退役。

第3場：「金金小子」流鼻血。

第4場：賽後，霍宏聲表示，首次上陣的坐騎沿途走勢稚嫩。他說，坐騎在直路上內閃，接近250米處時不願在「迅意」與「戀愛狂」之間推進。他又說，坐騎於200米處至100米處之間在「戀愛狂」之後受困，其後能夠在「戀愛狂」外側望空，並以佳勢衝刺。

第6場：賽後，田泰安報告，「超旺財」未能應付「好至黏地」的場地狀況。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。賽後，田泰安報告，「挺秀騰飛」未能應付「好至黏地」的場地狀況。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第7場：「觔斗雲」及「木火兄弟」未能應付「好至黏地」的場地狀況。

第8場：「長勝金剛」賽日早上被小組按照獸醫意見（左前腿不良於行）著令退出。賽後，霍宏聲報告，「實現夢想」未能應付「好至黏地」的場地狀況。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第9場：「愛國者」氣管內有很多血。賽後，艾兆禮表示，他能夠就「樂勝天下」令人失望的表現所提供的唯一解釋，是坐騎未能應付「好至黏地」的場地狀況。賽後，楊明綸表示，「勇冠群英」在直路上衝刺僅屬一般，他將此歸因於坐騎是仗升至第三班角逐，以及在「好至黏地」的場地狀況下競跑。

第10場：「康樂高球」直路上外閃，接近150米處時向外斜跑，導致班德禮須停止催策，修正坐騎及改以左手握鞭。賽後，班德禮報告，他獲指示可選擇讓自內檔出閘的坐騎佔取更為靠前的位置。他說，坐騎出閘迅速，而賽事早段步速較標準時間為慢，坐騎因而能夠領放。

「首飾天空」直路上內閃。接近200米處時向內斜跑，導致艾道拿須停止催策及修正坐騎。接近100米處時，艾道拿在坐騎持續內閃之際須再次停止催策及修正坐騎。末段，艾道拿右邊韁繩脫手。