話退唔退　珍蓮驕驥復出大逃贏G2

珍蓮驕驥復出贏馬片段：

澳洲馬后「珍蓮驕驥」(Pride Of Jenni)舊年曾宣布因傷退役，然而馬主Tony Ottobre認為馬匹傷勢未必咁嚴重，決定讓呢匹7歲馬女繼續馳騁沙場，並安排一系列操練工夫後，尋日喺考菲爾德馬場復出，角逐1800米二級賽楊彼得錦標，但鞍上人唔再係昔日嘅拍檔畢迪倫，反而改為廖偉德接手。不過，就算換咗騎師，但對「珍蓮驕驥」跑法毫無影響，呢匹馬后繼續以大逃跑法克敵，全程領放，最後以收韁姿態擊敗高多芬名下嘅「金刺繡」(Zardozi)，久休4個月復出即贏。

「珍蓮驕驥」去年尾表現回落，先後於覺士盾及澳洲冠軍一哩賽大敗而回，幕後亦決定讓此駒退役，今次彈弓手話退唔退，亦引起不少爭議，但尋日賽果證明佢咊判斷正確，呢匹跑法極具個性嘅馬后依然充滿競爭力，賽後Tony Ottobre更話如果「珍蓮驕驥」唔係達110%，佢根本唔會畀愛駒復出，今場亦證明馬兒卡士。至於下仗目標，「珍蓮驕驥」極有可能出戰澳洲盃，睇吓能否再添佳績。