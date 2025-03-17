【分秒在握】追求勝利再歡呼

踏入3月中，愈來愈有季尾感覺，看來打吡名單公布後，一眾4歲馬少了爭分目標，部署方面可以重新再來，必不會急於一時。反而季內餘下時間不多，一批久未交代之輩更見蠢蠢欲動，今次列陣四班1650米的「連連歡呼」，轉投游廐一再近而未勝，今次對手不強屬開齋良機。

看看賽果，就會發現近期頻頻有馬匹打開在港勝門，剛周六最明顯就係「神駒馬靈」，季內一再受熱捧，而且更係落飛常客，對上6仗至少落飛着綠格，結果跑到16次，終於以2.4倍大熱身份勝回一仗。至於上周三谷草夜賽亦有類近例子，就係跑到第13仗終以6.1倍取勝的「智勇名駒」，此駒之前亦不時受熱捧，只係情況未有「神駒馬靈」嚴重。再追溯至上周日，其實亦有「穿甲戰鷹」跑至第13仗以3.3倍打開在港勝門，強如「鐵金剛」及「膨才」亦要稱臣。以上例子俱反映了一個事實，就係久未贏馬之輩，練者必會盡力爭取頭馬，以向幕後交代。

來到今次，「連連歡呼」雖然不是處女馬，但對上一次勝出已是23年12月，換言之已超過一年未勝，此駒今季轉投游達榮馬房後連番搏失，總共累積了5個亞軍，其中上仗及前仗更在谷中一哩僅以頸位及短頭位見負，可以話殊不夠運。

來到今次，「連連歡呼」續配近兩仗發揮稱職的賀銘年，馬匹固然想贏回一仗作交代，騎師同樣係求勝若渴，既然戰意爆棚，一於投以信心一票。

■長風