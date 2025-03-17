【蹄聲妙影】學童自殺增　馬社工有得諗

近年有關學童自殺嘅新聞飆升，睇到都心痛，畢竟十幾廿歲，真係冇嘢輸，只要唔怕蝕底，乜都肯衝，持之以恆，機會總會在眼前。之不過香港地生活逼人，同盛世時所比較，無論係成年人抑或細路哥，壓力指數不能同日而語。至於班細路哥，絕對係香港未來嘅棟樑，依家負面新聞咁多，馬會身為社福界嘅大哥大，不妨多啲踩入學校，做多啲生命教育同正能量講座，主持人方面一定要夠地道夠勵志，當然以土生土長嘅華籍騎師為首選喇。

就東星平時淺見，馬會不時喺馬匹晨課時段，安排自己嘅非前線員工入沙田馬場考察，好讓佢哋知道其他崗位嘅工種，通一通個思維，出發點非常好。其實，馬會也可邀請學童入嚟了解馬匹晨操流程，不失為一件幾好嘅戶外學習活動，事關晨操牽涉好多勞力，馬伕、釘甲、騎馬人、騎師、練馬師同獸醫等都會參與其中，成件事都好講求合作性，缺一不可，畀班學童早啲明白唔辛苦，係得唔到世間財嘅道理，同時又可開拓眼界，畢竟馬匹對人類情緒好敏感，「馬社工」隨時起到開解作用，話唔定一嘢就打通佢哋嘅天靈蓋都未定！

初步提供:

第三場(6)電訊龍駒+(10)銳高

第四場(9)日頌月讚+(10)電訊驕陽

連贏及位置Q過關 二串三共8注

■東星