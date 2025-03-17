【賽馬以外】一沉百踩　人生世態

筆者成日覺得「做人留一線，日後好相見」，同埋「凡事太盡，緣分誓必早盡」，所以就算有風冇必要使盡𢃇。但依家呢個世代，尤其係網絡生態，去到盡先係常態，一沉百踩就梗㗎啦，追打落水狗、圍爐呃流量，係唔少人嘅生存之道，況且喺演算法之下，呢啲嘢係最多人睇，亦係啲社交平台最經常畀大家睇嘅嘢。就好似筆者嘅愛隊咁(唔講邊隊啦)，今季換咗領隊，又冇乜點買人，只係加個最唔需要嘅前鋒同龍門，個龍門仲要下季先嚟，以為一定X冧，有前四已經好好，點知英超、歐聯排位賽都係榜首，其中一個盃仔又入到決賽，立即個個都捧到上天，話咩全歐洲最勁，筆者嗰時都覺得，睇定啲先啦，同埋贏咗先算啦。

而喺啱啱呢個星期，就話畀你知啲足球係圓，咩都可以發生，球員疲態盡露就無狀態，結果歐聯16強出局，啱啱輸埋場決賽，得番英超有得爭。雖然比起某隊依家喺英超排十幾位嘅傳統豪門球隊，筆者嘅愛隊未必夠嗰隊咁多hater，但都有唔少，兼且都算係流量密碼，由上個星期歐聯16強出局，加埋尋晚輸埋場比賽，自然畀人一沉百踩、抽水等等，見到呢啲嘢，就算筆者做傳媒，網絡生態要經常留心，都會想遠離社交平台一段日子，首先啲嘢太無營養，唔係抽水就係撩交嗌，亦會影響心情，何必呢？

其實唔止球壇，馬圈何嘗又唔係一沉百踩，但一位騎師手風唔順嘅時候，就算之前有幾好，都可能一下子冇咗好多坐騎，失去支持。如何保持正面心態，對一位喺香港發展嘅騎師嚟講，真係非常重要，唔係好易癲。就好似田泰安咁，如果講騎功，無論筆者定係馬迷，應該都唔覺得安仔有咩過人之處，勝在體力夠，從未欺場，有時遇啱啲直路出面場地有利嘅情況，就對呢位成日走出面追嘅好手有利。所以，田泰安一直都喺馬迷心目中印象唔太差，亦受馬主支持，唔係點有資格長期做騎師榜嘅二、三哥。

不過，今季田泰安都算面對低潮，暫時只得26W排第7位，最慘係喺潘頓養傷缺陣呢段期間，安仔拎到嘅頭馬唔多，對上一次贏馬已經係上個月23號，贏女皇銀禧紀念盃嘅「嘉應高昇」，最近5個賽日都係食白果，以佢嘅級數同埋支持度，真係唔合格，好似啱啱禮拜六只得「戀愛狂」入三甲，真係令人失望嘅。同埋如果要遇到「嘉應高昇」呢啲級數嘅馬先識贏，都幾大單啦。

或者你哋覺得，田泰安唔係無馬騎，最近幾次賽事都有9匹坐騎或以上，證明就算佢成績差，都不乏支持。但要知道好多時啲騎師都係一早卜定晒未來幾次賽事嘅坐騎，所以就算手風差，未必咁快冇晒支持，過咗幾個星期先會見真章。筆者覺得田泰安騎功係冇咩特別，但呢輪咁沉，真係要諗諗點解決，因為筆者覺得只要再輸多二、三期，安仔肯定畀人一沉百踩，到時想翻身都未必咁容易啦。

■山無陵