葉楚航全力冧莊打吡　親揭優才一匹主要對手

香港打吡大賽周日舉行，練馬師葉楚航今年派出「優才」，冀能個人連續第2年贏得此項冠軍殊榮。

雖然「優才」上仗在香港經典盃只以第13名過終點，表現令人失望，但葉楚航仍對此駒的實力及氣量仍抱有信心。「優才」是今屆打吡參戰賽駒中，唯一曾勝出沙田2000米賽事的馬。

葉楚航談及「優才」在香港經典盃一役之失時表示：「當日的賽事步速形勢不就，賽前我給予的策騎指示為讓馬兒居第3或第4位競跑，而如果步速太慢的話，能輕鬆自領也可。然而，騎師賽後報告說『優才』出閘迅速後未能切入，因內疊有馬匹固守位置，他須在早段消耗坐騎一些氣力上前切入，結果馬兒上了口，並以較快步速領放，該場賽事的頭三段分段時間對牠來說是快了一點。」

葉楚航續說：「由於現時若干前置型賽駒如『一起美麗』獲入選打吡，希望跑打吡時『優才』在早段走來可以較為輕鬆跟隨前領馬匹，如陣上形勢比上仗理想的話，牠應具爭勝分量，牠目前狀態甚勇，也是全場唯一能在香港的2000米途程有勝績為據的馬。」

「優才」來港前曾在二級賽杜樂錦標跑獲亞軍，以及在一級賽澳洲打吡以第8名衝線。打吡一役，馬兒將交由蘇銘倫執韁。葉楚航說：「蘇銘倫跑大賽經驗豐富，他是一位賽後會向你作出詳盡匯報的騎師。檔位方面我不太擔心，當然如抽得第1至第6檔都會較為理想。」

「優才」今日在草地進行快試800米，葉楚航對馬兒的進度感到滿意，他亦表示「祝願」將會是「優才」在打吡中的主要對手，他說：「在香港經典盃一役，『祝願』在快步速下沿途跟隨我們競跑，但在直路上該駒仍能交出上佳走勢，因此『祝願』會是今屆打吡其一爭勝要角。」