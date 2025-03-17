今期三T六寶信告仔！

今期周三谷草夜賽，三T及六寶獎預計10元一注獨中俱可獲得200萬元，留意告東尼今次派8駒且大部分檔位俱佳，例如第6場跑法主動的「勝萬金」，排1檔放出即叫胡，可做三T次關馬膽及博六寶獎。蔡約翰正衝擊今季練馬師冠軍寶座，第8場「金匯昇昇」新勝續勇，升三班排2檔好追，博六寶獎也屬必然重心。

三T頭關第5場四班1650米，東廐「瀧澤飛駒」季初曾勝同程，上次谷草1800米重新上名後縮程再來，排2檔四平八穩。「香港神駒」經常有一段追勢。「蜜蜜送」初出曾輸不遠，改爭谷草要提防。「卓越蒨鋒」早前曾兩度入Q戰力不俗。三T次關第6場四班1000米，東廐「勝萬金」季內谷草1000米7戰6度上名，排1檔叫胡。「天天耍樂」縮程隨時更有威脅。

「同滿滿」及「超強六十」俱新勝猶勇，均要兼顧。三T尾關第7場三班1650米，廖廐「星價」剛打開勝門，仍跑三班勝途可靠。「獨角獸」班底夠高，最近走勢重納正軌。「有財有勢」落腳漸慢，增程隨時更好追。「紅海勁」新勝續勇，排1檔也易發揮。

六環彩編於第4場至第9場，第4場「精彩駿將」4歲馬實力未見底，用旺人艾道拿要高度重視。「金牌活力」最近用眼罩贏泥閘，重戴眼罩要吼。第8場「金匯昇昇」上仗在莫雅胯下取得今季首捷，當晚排10檔後上難度高，是次升班負輕磅，可期連勝。第9場「美麗緣分」今季進度如坐上火箭般急升，未斷纜前仍要重視。「得道猴王」挾新勝勇態要再跟進。