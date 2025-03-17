潘頓養傷　呢位擔演澳洲隊長！

潘頓養傷未及復出，不少騎師都乘勢爭取表現，除了布文近4期3度贏馬，艾兆禮停賽復出後也兩度起孖，當然也不可以數漏艾道拿，此位澳洲騎師自從潘頓養傷後，10次賽事贏14W，澳洲幫以佢最犀利，現時更進佔騎師榜第3位，周三晚此位旺人手執不少實力分子，其中「精彩駿將」、「耀寶駒」及「卓越蒨鋒」俱有近績支持，操足而來均有捧場價值，值得吼實。

第4場四班1200米，柏廐「精彩駿將」拍賣會馬上季尾初出已在沙田直路賽跑得第5名，抖暑後更添成熟，結果今季復出轉場初跑同程一放而回開齋，加分後再出3仗俱能跑近，相信已慢慢消化了評分升幅，加上累積更多作戰經驗，進步可期。睇番前仗改用後上跑法獲季軍，上仗則沿途擺在第2位入直路，最後乏力得第4名，今次改由艾道拿執韁，隨時又用回後上跑法，排在4檔可守好位鬥衝，形勢有利，埋門操練工夫加強，上周兩度快跳夠積極，有力取下第2捷。

留意艾道拿今次與黎昭昇合作3駒，第1場「千里如飛」上仗初落五班跑谷草1200米追近，最近再試泥閘磨利，今回增程要提防。

第5場四班1650米的黎廐「卓越蒨鋒」則最值得重視，此駒上季至今10戰集中跑田草，共取2亞1季，當中兩席亞軍在田草一哩取得，今次轉場對手減弱，跑谷草一哩中距離亦適合。加上早在上年初出前已曾試1200米谷閘得第2名，當日綵排更是由今次鞍上人艾道拿負責主策，明顯早已仄準場地性能，捧得過。

第8場三班1200米，黎廐4歲「耀寶駒」季內大發光芒，已取得3場頭馬，最近繼續保持快工夫，再攻強項必拚無保留。再睇前仗鬥贏「伊臣」勝出，剛戰則與「晨曦儷人」同「多利彩駒」一齊拚入三甲，今次繼續配近3次合作全上名的艾道拿操刀，即使再撼「多利彩駒」及不少當銳對手，憑人馬合拍度仍值得憧憬。

艾道拿亦為合作頻勝的蔡約翰效力，第7場三班谷草1650米的「有財有勢」，本身今季多次在谷草短途後上接近，突然增程勿掉以輕心。