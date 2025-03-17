容天鵬今期谷草大攻勢！

容天鵬馬房以往谷草成績不俗，但今季所取11W卻只有1W來自谷草，唯一谷戰頭馬「時尚風趣」將於今周三再跑，連同所派「飛黃」及「太陽高高」最近俱於谷草交出好走勢，相信練者今期可以增添頭馬進帳。也留意近3匹容廐頭馬「精算特殊」20倍、「嘉應勇士」13倍及「極速贏」3.8倍，賠率有熱有冷，發掘此廐冷門之餘，熱門演出也可靠，買容廐馬獨贏過關隨時豐收！

第1場五班1650米，「太陽高高」自購馬上季來港後於三班起步，由賀廐轉至容廐都一直走勢平平，今季嘗試過大幅增程上谷草2200米長途，又試過跑泥地，以及用過不同跑法，部署相當有心機，其後落五班已出現反彈勢頭。

「太陽高高」前仗1月初角逐五班谷草一哩，只輸個多馬位得第5名，取得兩季以來最佳名次，然後1月尾再出改戰泥地輸遠便安排小休，安排往從化逗留個多月重新做工夫，2月底從化草閘11駒中追回第5名，走勢理想，操足可捧。

第3場四班1200米，「飛黃」上季尾兩歲時在港出道跑沙田新馬賽，未成熟下表現平平，連同今季跑田草也未見威脅，惟本身不少同父馬乃谷草能手，此駒也不例外，11月首次出戰谷草1200米已跑獲殿軍，而近兩仗同程再添兩亞，未贏只欠運氣！再睇番前仗賽績水準極佳，季軍「好精神」及殿軍「首飾天空」再出俱贏，冠軍「光輝所願」再出僅敗獲亞，至於「飛黃」上仗則僅敗於由田轉谷賺點級數的「輕功猛男」，論本身衝刺仍勁，今操足捲土重來，有權取得首捷。

第8場三班1200米，「時尚風趣」上季至今所取3W俱配周俊樂出戰同程，鎖定了最佳出路及最佳拍檔。留意上仗轉戰田草1400米拚敗後獲減兩分，現評67分只比季初贏馬時多1分，伸算有利可圖。賽前由周俊樂親自快試，動態積極，相信可助容廐增添谷草頭馬進帳。

容天鵬尚有第5場的「超級龍珠」最近交由周俊樂快跳考驗，此匹有傷患底子之馬於11月復出已跑過4仗，雖敗但操練已重回正軌，且看周俊樂接手會否有驚喜演出？