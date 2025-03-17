友愛心得在港開齋捧盃　馬主擺慶功慰勞希廐手足！

23/24大衛希斯練馬師賽馬團體名下的「友愛心得」，初出已經由潘頓執韁，最後在跑馬地三班1200米以半個馬位見負得亞軍，之後再出亦未能有更進一步表現。

希斯在1月19日後安排此駒小休個半月，「友愛心得」之後在3月5日出戰三班1200米，冠忠巴士六十周年盃，結果在有雨天氣下，以鼻位險勝「無限美麗」在港開齋兼捧盃，賽後希斯都表示好開心，因「友愛心得」是自己家族綵衣賽駒，能夠贏馬感到特別有意義。

贏馬開心的又何止希斯一人，希斯練馬師賽馬團體成員亦都好高興。今晚(3月17日)希斯練馬師賽馬團體在沙田馬場會所設慶功宴，慰勞希廐一班馬房員工，感謝他們對「友愛心得」的悉心照顧。當中希斯、班德禮有到場，而騎者更偕女友出席，一班馬主團體成員食得盡興，馬房員工亦都好開心。

馬主團體經理人林志威和陳國基席間感謝馬房手足，又感謝希斯引入「友愛心得」以及班德禮的出色發揮，希望「友愛心得」今季繼續有頭馬進帳，目標是在二班見面。至於《東張西望》主持之一王嘉慧(Cathy)亦是馬主團體成員，她在今晚亦有到場。