成日都話香港地競爭激烈，要站得住陣腳都真係唔容易，單睇法國猛將賀銘年就知道。賀銘年2019/2020年馬季中段開始來港，唔經唔覺都嚟咗香港差唔多5年時間，一直成績穩定嘅佢，今季就停滯不前，去到上周三(3月12日)夥拍「天足貓」先取得2025年首捷，當然唔容易。

不過賀銘年向來夠正面，即使冇馬贏，有一定壓力都好，佢都有解壓方法！今期跑馬地夜賽，賀銘年都有4匹坐騎，支持度尚可，其中第5場四班1650米，佢卜咗游廐「連連歡呼」上陣，此駒當然有樂觀爭勝機會。

除咗「連連歡呼」之外，列陣第8場三班1200米嘅沈廐馬「雪勇神駒」，3月5日喺賀銘年胯下出戰同程賽事，結果末段追勢凌厲，最後頸位見負得季軍。「雪勇神駒」相隔兩周後再出，續由賀銘年執韁。今日(3月18日)騎者接受訪問時表示，自己上次係首次策騎「雪勇神駒」，感覺此駒狀態好，而佢上場追勢出色，好開心今次可以繼續騎此駒，昨日(3月17日)為「雪勇神駒」作草地最後試跑，感覺佢有新鮮感，狀態保持得好，相信佢喺此程出戰有爭勝機會。