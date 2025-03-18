刑滿復出後未撻番場W　火車今期要啟動！

潘明輝早前因從化試閘不適當用鞭，被罰2月23日及2月26日停賽兩日，其後再因「運來伍寶」犯下不小心策騎，再被罰停3月5日及3月9日，合共有4日冇馬跑。火車潘停賽前夕手風甚順，季內已贏得26場頭馬，但刑滿復出後暫時就仲未贏馬。

雖然火車潘成績最近睇落淡靜少少，但其實佢鬥志堅好，剛周六(3月15日)沙田日賽，火車分別騎128倍大冷門「東方福寶」同埋18倍W「彭玥」跑入亞軍，另外佢仲喺較後場次騎64倍「瑪瑙」跑入季軍，唔理係冷門定熱門，火車一樣跑晒畀你睇。

火車對上一場頭馬，已經係2月19日「同滿滿」，相信佢都想盡力快啲破悶局。「同滿滿」今期將列陣第6場四班1000米，此駒上仗出戰同程賽事，自5檔出閘後沿途居中競跑，最後直路彈甩「勝萬金」兩乘取勝，證明本身仍在進步。今次「同滿滿」挾新勝而臨，爭勝機會當然仍樂觀。

伍廐同日仲有初出馬「好多利高」交予潘明輝出戰第2場三班1000米，「好多利高」賽前試咗5課閘，其中喺2月10日嘅從化試閘以及2月25日嘅沙田草閘均後上掄元，進度良好。今次「好多利高」抽6檔，出閘後可攻可守，形勢有利，有權一出就交出好表現。