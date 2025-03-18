戰意依然旺盛！希斯衝冠大反擊！

面對蔡約翰強勁攻勢，希斯在衝擊冠軍之路力求反擊，周三晚谷草賽事，對7磅見習騎師黃智弘委以重任，將「競駿天下」、「建測羣英」及「人和家興」交其執韁，練騎今季谷草合作上名率達43.8%，看來希斯今戰調兵遣將出奇招，絕非無的放矢。

雖然在用人方面，希斯仍然會沿用一批澳洲同鄉騎師為班底，但其實他也很支持本地騎師，除了徒孫楊明綸之外，希斯也愛用黃智弘與黃寶妮兩位見習生，而且是今季唯一一位倉主與兩牌仔合作贏馬，並為兩人各自帶來2W進帳。當中希斯與黃智弘一連兩季合作於谷草贏「喜勝威龍」，2025年兩人於谷草合作雖然不多，至今8戰4度跑獲季軍，入圍率甚高，而今戰合作3駒，便有兩駒近期躋身三甲。

出爭第3場四班1200米之「競駿天下」，無疑現居四班實力並非突出，但上賽配黃智弘轉戰谷草同程，克服大外檔後上跑第3走勢悅目，證明減磅頗具威力，人馬吸取經驗再來，有望提升名次。

第9場二班1200米的「人和家興」，上場由黃智弘策騎於1000米上名，8歲馬保養得宜，快鬥快場合無懼與一眾谷草精英同場角逐。至於角逐第7場三班1650米的「建測羣英」，今季居三班長期有接近走勢，如今用黃智弘減磅以強化爭勝條件，機會也是不容忽視。