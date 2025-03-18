【分分制勝】唔換希威森　「風雲」演好戲

南非騎師希威森對上兩季分別贏馬50場及40場，可是踏入今季成績轉差，暫時只贏過16W，但跑入亞、季軍的次數合共多達50場，搏殺手風明顯欠順。例如列陣今期的「風雲」與「領航天子」，雖然剛戰均屬冷門身份，但如非鞍上人希威森取位失誤，遇到塞車意外，也許已經成功出冷，今仗兩駒都未見換人，但排檔一併轉好，有力齊齊爭取好成績。

第1場五班1650米，「風雲」上季至今跑過6仗，悉數三甲不入，能力證明不多，但本身只得3歲，仍有進步空間，不能過早低估其實力。事實上，「風雲」最近角逐谷草1200米，留前鬥後，入彎後希威森選擇移至內疊博位上，可惜戰術失敗，被迫困守馬群內，等到最後100米才勉強有位望空追前，但一切為時已晚，僅以第8名衝線。再觀乎餘勢片段，「風雲」過終點後徐徐上前，跑來仍充滿彈力，假如這股能量可以一早釋放，殺入三甲亦非奢望。

既然評估「風雲」有能力在四班入圍，如今減至40分角逐最低班次，當然佔盡便宜。本身出自「巨富」一族，不少在港同父馬如「陽光勇士」、「川河首駒」、「大數據」及「烈火駿馬」均可應付中距離或更長路程，「風雲」翻步較慢，再次向谷草一哩進軍，正合發揮。此外，丁冠豪目前養馬40匹，當中包括「風雲」、「聚風雲」、「一風雲」及拍賣馬K459一系列同線路馬，乃馬房最重要資產，季內卻未嘗贏馬交代，這次「風雲」已谷勇候命，係時候做齣好戲。

■明治朗