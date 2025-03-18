蔡約翰3駒轟打吡　自爆邊匹機會最好！

千載難逢機會入馬房探訪名駒！快投選你最喜愛香港打吡馬匹！

蔡約翰周日在香港打吡大賽佈下強陣，派遣「有目共賞」、「一起美麗」及「米奇」出戰，力求個人第4度揚威此賽。蔡約翰先後憑「陽明飛飛」、「戰利品」及「平海福星」3奪香港打吡。

蔡約翰盼望廄內3匹入圍打吡的佳駟能取得佳績，為馬房今季的優異成績錦上添花。蔡約翰說︰「我認為『有目共賞』及『一起美麗』上仗的勝姿俱相當悅目，令人十分期待牠們今仗的表現。

蔡約翰續說：「『米奇』的進展也不錯，儘管牠一再遇上硬仗，但牠的演出尚可。馬兒上仗的表現令人失望，但當時陣上形勢實在不利牠發揮。賽後我將牠運往從化，讓牠休息放鬆。『米奇』在港第2仗便取得頭馬，這不是容易的事，馬兒其後持續交出好表現。牠上仗略為欠運，是牠出道至今成績較差的一場賽事。」

「有目共賞」上仗在直路彎仍居包尾位置，但從後趕上勝出，末段時間22秒11。蔡約翰說：「牠當日留後競跑，在這跑法下發揮甚佳。我認為憑牠的衝刺速度，牠將是今仗的爭勝分子。」

「一起美麗」季初評分僅50分，最近兩仗在跑馬地角逐1800米賽事時均大勝而回，因而取得打吡入場券。蔡約翰表示：「馬兒自季初以來進步神速，是適時達致佳態的參賽馬之一。牠是其中一匹表現尤其優異的賽駒，而且鬥心濃烈，只需要數仗砥礪及稍為增程，就能展露鋒芒。」