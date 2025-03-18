【張基焦點】金牌活力低位反彈

自從1月尾憑「帥帥友福」贏馬後，鄭俊偉已有一段時間未有進帳，周三跑馬地賽事雖然只出4駒，但「金牌活力」減分已多，再作配備變動可望變身。另外，「傳承者」同樣落班出擊，今次工夫非常積極，有權扳回一仗。「電訊龍駒」演出算穩定，今次除去無用的羊毛面箍，機會樂觀。「碧海藍天」剛戰終於開始有接近走勢，名牌馬主的賽駒亦希望盡快交代。

第4場四班1200米，紀利華木球會盃，「金牌活力」上季評70分插三班，現時只評53分，明顯減分太多，此駒一再於此程有走勢，季初試過擺前得第4名，然後11月尾則後上跑近，剛戰於泥地一哩落敗後，今回工夫明顯加強，埋門試泥閘有頭有尾，然後再彈泥閘改善起步反應，今次對手不強，不能輕視。

第1場五班1650米，「傳承者」澳洲自購馬有一定能力，降班前曾在此程有接近演出，降班後立即做工夫，上月中試大閘仍要用力省，埋門泥閘已可輕鬆跟跑，上周再與廐侶「胡椒軍曹」拍跳，狀態已到位，即使負重磅也具勝望。

第3場四班1200米，「電訊龍駒」今季頭5仗均入前4名，上仗加羊毛面箍，但毫無表現，今回立即除去配備，單計1月中抽12檔在此程僅落後「首飾天空」一乘許，在四班肯定夠用。

第5場四班1650米，「碧海藍天」可能早期未適應，由66分減至43分，減分太多，但上仗同程追近，然而上月尾於從化試閘亦有好表現，狀態見靚，今次抽4檔好位，值得重視。