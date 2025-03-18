【進階選項】快搏強配返勝途

上期提到，部分香港馬主亦有涉足育馬業，很不幸「首飾天空」剛戰發揮過程不如意下力追不及，但對這匹3歲馬評價不變，季內可以扶搖直上，再爭奪下季打吡參賽權。另一位大家熟悉有自家馬運港出賽的便是鍾建書先生，名下馬以「搏」系為主，現役馬「肯搏」和退役馬「奪冠」等便出自同屬鍾生名下的母系「快蓮達」。

育馬是漫長且風險高的投資，以個體馬主來說這行動值得致敬。雖然這件紫衫綠斜帶綵衣現役有3駒上陣，但暫時仍未交代，「肯搏」及「拚搏」兩匹質新馬進度未如預期，還要靠第3場7歲馬「快搏」爭功。上季初於谷草1200米瘋狂落飛取得2W，但之後從高位下滑，今季密密跑8次，無論甚麼路程配搭總會追一段，上場初跑四班配黃寶妮跑1400米，步速慢中段留得辛苦人馬角力，直路鬥爆當然不是「首飾天空」手腳，但持續走勢第6亦不差。復課布文試泥閘，直路輕輕郁過手即按住，落場用艾道拿已是季內較硬淨配搭，做足工夫回師勝途要交代。

第6場1000米快鬥快，「生生勝利」、「勝萬金」及「北地烈馬」於月初一齊試泥閘1050米，前兩駒速度高早段盡走，同組最吸引除跑第2且上周六再贏的「跨境寶馬」外，第5名「北地烈馬」走勢亦輕鬆。睇血統日後必可增程，但暫時仍留在短途發展，一來對手弱，二來步速快亦令此駒可放鬆競跑。預計實戰兩匹試閘對手早段實快，但勿忘真跑要負磅，「北地烈馬」用黃智弘減7磅，起步後如試閘般跟四五位，有信心鬥後勁會追得好。