【獨門秘技】跑短途後勁好可靠

第2場三班1000米，「年少多好」上周三谷草1200米放到埋門才轉弱，之前5仗跑今次途程2亞2季1殿，演出穩定，且過往跑同程同場出馬9匹或以內3次得1亞2季，輸得最遠的一仗亦只半馬位，今次同場似乎又無其他快馬，形勢似乎頗好，但過往8次孭130磅或以上只取1亞2季，重磅以乎有影響，捧獨贏寧取「英雄豪邁」。

「英雄豪邁」與「年少多好」為老對手，季內5次交鋒，「英雄豪邁」名次先3次過終點稍上風，前仗同程因排最外檔留到包尾，追回第3所造末段時間比頭馬「紅逸舍」還快，後駒再出連捷，可見厲害，且「英雄豪邁」今季亦兩度在田草直路賽上名，羅廐此類好開之馬通常都用盡一時，上仗腳傷落敗不能作準，小休操足再來，受讓「年少多好」15磅，有力挑戰。

星價扶搖直上

廖康銘今季坐大，最大原因有開表現之馬多能持續向上，第7場「星價」自購馬上仗第4戰稍進步已打開勝門，贏馬姿態有餘未盡，隔兩星期匆出只多負3磅，仍排好位，可期再下一城。■西門獨

西門獨Q過關

第2場7英雄豪邁

拖 2年少多好3顏色之皇6好多利高

第7場2星價

拖 1獨角獸5有財有勢9錶之量子