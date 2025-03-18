【三重彩地帶】身處弱組有優「越」感

「越駿知己」上場同程排11檔只負乘內，表現可人。

第3場四班1200米，全場僅「競駿天下」今季曾勝，但只贏五班賽，換句話說沒有一匹是季內四班頭馬，如此弱組，同程4捷的「越駿知己」有點鶴立雞群，除了底厚之外，近況亦可取已連續4場跑前4名，蔡明紹騎慣騎熟留住衝一段，三甲穩陣。

「電源之駒」亦有班底，換布文也有攻堅意圖。「精明勇駿」上月季內復出走勢尚可，跑到季中這類馬體力會佔到優勢，1檔亦是有利條件。「快搏」上季三班同程2W，今季處減分期8戰皆北且多數弱配，但間中也有走勢，今次用艾道拿乃季內最強配搭，身處四班點計都着數。

第9場二班1200米，「晨曦儷人」前仗田草1400米增值後，上場返回谷草同程贏得清脆更上層樓，今場快馬多，排1檔留守二、三位可坐收漁人之利。

「小霸王」上場掄元在馬少場合跟前賺了慢步速，但總時間1分9秒內真材實料，對上兩季試過4連捷及兩連勝，好開唔怕追。今場有步速，「美麗緣分」後勁大派用場。「同祥和順」全材馬田谷泥均擅且演出忠心，八成狀態交出十足水準。「人和家興」季初87分贏馬，減夠分後上仗1000米重新入位，今場1200米更合發揮。■海東