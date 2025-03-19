強敵當前避重就輕　譽滿杜拜澳洲首戰順延月底

悉尼秋季嘉年華賽期，將會由本周末於玫瑰崗馬場揭開戰幔，大賽日共有5場G1舉行，包括咗：金拖鞋大賽、玫瑰崗堅尼、佐治萊德錦標、銀河錦標與蘭威錦標，戲碼相當精彩，可惜就並無納入為越洋轉播賽事。

當中項G1，無疑重點會落響2歲馬金拖鞋大賽，同埋3歲馬玫瑰崗堅尼身上，將會湧現唔少明日之星，不過另一項2000米蘭威錦標，即使只得7駒出戰，但有準馬王，分屬上屆盟主「精緻之道」再配麥道朗擺擂台衞冕，自然成為矚目焦點。

其實排位公布前，仲有大家熟悉嘅英國賽駒「譽滿杜拜」榜上有名，但最終就放棄出戰，不過身在英國嘅練馬師郗國思就透露，目前「譽滿杜拜」賽績始終以哩半最出色，針對馬匹途程，決定留以有待，將會以3月29日於玫瑰崗舉行嘅2400米G1鄧格錦標，作為今次遠征首戰。

其實「譽滿杜拜」曾經係2023年度蘭威錦標得主，去年由於受傷關係，放棄澳洲行程，改攻香港瓶跑第2，今年捲土重來再攻悉尼秋季嘉年華，不過首戰因應性能改變，避與強手交鋒，而馬房今戰將會安排另一匹遠征廐侶「鞍滿豪」(Al Mubhir)由馬昆出戰。