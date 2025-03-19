雷神重臨日本客串　先卜定兩匹G1坐騎

莫雷拉呢個星期日現身香港跑打吡，賽後唔係返巴西，而係轉飛日本報到，因為早前佢就獲得JRA批准，向佢發出一個月客串期，有效期就係3月29日(星期六)至4月27日(星期日)，換言之於30日轉播嘅高松宮紀念賽，香港馬迷又可以响電視見到雷神於日本披甲。

雖然人未到，但響佢客串期間所舉行嘅一級賽，已經有兩項卜定咗坐騎，包括咗首項出戰嘅高松宮紀念賽，就會策騎去年於香港短途錦標跑第3嘅「里見夢境」（Satono Reve）出戰高松宮紀念賽，仲有另一項於4月13日舉行嘅櫻花賞(日本一千堅尼)，佢就會為絲綢會效力，夥拍至今5戰取得3冠1亞「巧繡生花」(Embroidery)出戰，上季响雷神日本客串時，亦正為呢匹馬地標戰跑第2合作過。

雖然雷神去年客串期，未能符合要贏兩場G1嘅申請條件，申請今年重臨，不過JRA去年條訂咗客串牌照申請規則，允許於世界星級騎師大賽頭五名騎師申請客串牌照，去年奪冠嘅莫雷拉自然率先受惠呢個條件，咁啱去年雷神於日本唯一贏嘅G1，就係「橡木城」捧走櫻花賞，又睇吓今屆嘅「巧繡生花」，可唔可以為佢重溫好夢。