28匹G1盟主報戰冠軍賽馬日　歌利巨人進擊女皇盃

冠軍賽馬日將於4月27日星期日舉行，將上演3項一級賽，合計總獎金達到破紀錄的7,400萬港元，吸引28匹一級賽冠軍報名角逐。

3項一級賽分別是途程2000米的女皇盃、1600米冠軍一哩賽及1200米主席短途獎，今年共有95匹代表香港、英國、澳洲、法國、日本、愛爾蘭、紐西蘭、阿聯酋、美國、巴林及卡塔爾的賽駒報名爭逐殊榮。

今屆賽事的主隊代表陣容鼎盛，將由「嘉應高昇」、「遨遊氣泡」、「錶之銀河」等駒領軍，上屆冠軍一哩賽及主席短途獎冠軍「永遠美麗」、「賢者無敵」也有報戰。客隊則共有56賽駒報名角逐，包括一級賽盟主「歌利巨人」、「樂觀派」、「御皇贊助」及「贏家」，單是日本方面便有多達25駒報名參賽，領軍代表包括「自由島」、「鍵琴高奏」、「神志勇進」、「里見夢境」、「賢德之君」、「地神力」、「先見」及「盡得真傳」等。

「嘉應高昇」力圖在主席短途獎爭取一級賽4連捷，這匹佳駟最近成為全球評分最高的短途賽駒之一，也是沙田1200米草地賽事的場地時間紀錄保持者。「遨遊氣泡」已成為本地頂尖一哩馬之一，此駒今仗將力爭在冠軍一哩賽再下一城，取得一級賽4連勝。

外隊方面，「歌利巨人」是當今世界馬壇上最擅長遠征的賽駒之一，曾在3個不同的賽馬地區上陣，此駒已報爭女皇盃。「歌利巨人」至今取得6捷，包括在2024年的英皇錦標力壓「才情麗驥」、「桀驁之戀」、「盛威」、「多產巨匠」、「盧森堡」及「譽滿杜拜」等強勁對手掄元。

澳洲頂級賽駒「樂觀派」已報爭冠軍一哩賽，此匹7歲馬迄今已9度攻下一級賽，在2023年的覺士盾，牠與「浪漫勇士」在末段短兵相接，合演了一幕精彩對決。

「御皇贊助」在英國、美國及澳洲均曾獲勝，本月更在肯德百里錦標爆冷掄元，首開一級賽勝門，此駒已同時報爭冠軍一哩賽及女皇盃，並以前者為首選。「贏家」是現時表現最出眾的新西蘭賽駒之一，今年3勝一級賽，此駒已報名角逐女皇盃。

日本賽駒是此賽日的常客，今年將由2024年香港盃亞軍「自由島」及季軍「鍵琴高奏」領軍。2023年日本三冠馬后「自由島」實力出色，其廄侶「先見」則曾兩度在女皇盃跑入亞席，今年同樣有望代表日本來港作賽。而一級賽季軍「好脆」也有機會角逐女皇盃，首次越洋參戰。

去年在香港短途錦標跑獲季軍的「里見夢境」，已報爭主席短途獎，同場的日本報名馬還有2024年短途馬錦標盟主「賢德之君」、「偉大凱撒」及二級賽冠軍「野田冰峰」。

「神志勇進」去年在香港一哩錦標不敵「遨遊氣泡」得亞軍，今年冀能在冠軍一哩賽中反勝。「神志勇進」去年在安田紀念賽敗於「浪漫勇士」蹄下得季軍，而該賽的第4名「地神力」也有機會來港競逐冠軍一哩賽。

馬漢雅麾下潛質優厚的短途馬「占美新星」已報名競逐主席短途獎，力求繼上月攻下渥利盾後，再度揚威一級賽。馬漢雅還已經為「中土世界」及上屆考菲爾德盃頭馬「勝算公爵」報名競逐女皇盃。

「勇狐隊」去年來港出爭香港盃取得第4名，下月有機會重臨香江，再逐殊榮。凌靄琛及艾基保已為麾下4駒「湖中仙子」、「陶片記載」、「南極港口」及「鬧市名園」報爭冠軍賽馬日的大賽，郗國思同樣已為4匹佳駟報名，其中最矚目當屬可能會再臨香江的「譽滿杜拜」，還有「湖林麗城」、「美駿」與「鞍滿豪」。

練馬師莫格林正為旗下的「伊希溫古」備戰下月舉行的阿喬斯短途錦標，而這匹南非一級賽盟主已報名爭逐主席短途獎。以杜拜為練馬基地的司馬邦已為「名景點」報爭女皇盃，而巴林則有4駒報名參賽，分別是「奇力駒」與「主權精神」報戰女皇盃、「名俠」報名冠軍一哩賽，而「唯快取勝」目標則是主席短途獎。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「今年冠軍賽馬日報名馬匹包括56匹海外佳駟及39匹本地菁英，帶來令人振奮的陣容及質素，令今年這項春季賽馬盛事一如往年，精彩可期。」