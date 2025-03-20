有目共賞趕上尾班車 盧楚鏘：打吡原本首選唔係佢....

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蔡廐3駒列陣打吡，其中「有目共賞」與「一起美麗」，都係呢個幾星期之內，成功贏馬趕上打吡尾班車，當中對於「有目共賞」馬主盧楚鏘嚟講，愛駒能夠參與這場一生一次嘅四歲功名，可以講係別具意義，事闗係佢養馬25年以來，首次參戰打吡盛事，能夠有份參與當然係與有榮焉。

今朝排位抽籤儀式之中，盧楚鏘為名下愛駒抽到9檔，因應番上次留前鬥後嘅贏馬姿態，佢就認為排檔理想，加上對於湯普新剛勝出色發揮，佢絕對投以信心一票。

不過據盧楚鏘透露，原來對於「有目共賞」部署今屆打吡，雖然有諗過，但之前會秤先上季運港阿根廷自購馬「肯佩斯」，可惜進度未如理想，跑落不似預期，如今能夠有前駒補位，成功趕上打吡尾班車，當然相當開心。

對於今次增程2000米，盧楚鏘表示自己與蔡約翰對於愛駒上場在不可能位置下，能夠後上贏馬，增程應無太大問題，甚至佢亦徵詢過上一手練馬師韋萊士及韋俊燊意見後，亦對馬匹2000米氣量表示樂觀。

除了「有目共賞」出戰今屆香港打吡大賽，盧楚鏘有份之團體馬「嫡愛心」，下月將會遠征杜拜，出戰阿喬斯短途錦標，而佢亦期望兩駒希望在各項大賽之中，可以交出好成績。