艾兆禮打吡再拍伍鵬志 呢匹坐騎實力唔講得笑

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艾兆禮原本卜定「優才」進軍今屆打吡，無奈於香港經典盃發揮欠佳，賽後被飛，正為另行物色打吡坐騎傷腦筯之際，再為伍鵬志重召，夥拍「玩笑」出戰，以呢匹馬嘅實力，隨時係焉知非福。

由於推庄「玩笑」騎「優才」出戰香港經典盃，前駒已由田泰安接手得位，無奈打吡之役，早已答應為告東尼效力，伍鵬志亦曾一度考慮聘請海外騎師，但既然艾兆禮主動再次索騎，與馬主商議之後，決定對呢位歐洲頂流騎師，委以重任。

艾兆禮自上季來港至今，伍鵬志一直對佢相當器重，就算上屆打吡，亦係由戇豆先生夥拍「嘉應傳承」出戰，該役中段大逃以為走甩對手奇招制勝，臨門與「大至尊」及「星之銀河」纏鬥，僅負3/4馬位得第三，雖敗猶榮。

對於今屆賽事再度合體，艾兆禮對於重新接手「玩笑」，自然抱有一定憧憬，他透露：「『玩笑』雖然首季來港服役，但表現相當穩定，縱使在香港經典一哩賽表現失望，但接住很快已能跑回應有水準，以目前進度，馬匹還是有很大上升空間。」

對於馬匹2000米氣量，艾兆禮坦言沒有任何懷疑，因為父母兩系性能，展現一定長力，而在今朝抽籤排位抽得8檔，艾兆禮認為幫助甚大，因馬匹閘前反應並非敏捷，因此起步後可以隨機應變，守在有利好位，加上今場有不少前領型馬匹排外檔，既然有正常步速，艾兆禮相信「玩笑」應可展現其後上威力，爭取佳績。