杜拜世界盃優先出賽馬名單出爐！

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4月5日杜拜美丹馬場將會舉行杜拜世界盃賽日，昨日(3月20日)杜拜賽馬會已公布當日9場賽事的優先出賽馬名單。

其中全日焦點，路程為2000米的一級賽泥地杜拜世界盃，上屆盟主「月桂河」(Laurel River)因進度欠佳而放棄衛冕杜拜世界盃之後，今屆沙特盃冠軍「青春永駐」以強勢姿態進軍杜拜世界盃。這場賽事之中，前屆杜拜世界盃冠軍「盈寶奇嶽」、今屆麥通挑戰賽冠軍「星大道」(Walk of Stars)、「飆速引擎」(Ramjet)、「盈寶威神」等都在名單之上。至於美國馬亦有4駒角逐這場賽事。

至於「浪漫勇士」自沙特盃後，將會角逐1800米一級賽杜拜草地大賽，如果「浪漫勇士」在杜拜草地大賽取勝，將可獲得額外獎金50萬美金(約387萬港元)。這場杜拜草地大賽之中，對手包括「送達駒」(Facteur Cheval)、「捉刀手」(Ghostwriter)、「美駿」(Maljoom)、「好威童子」(Holloway Boy)、「指路引航」(Point Lynas)等。而這場的日本隊就有「神志勇進」、「自由島」、「寬道路」、「名將田原」。

而1200米草地一級賽阿喬斯短途錦標，蔡約翰馬房「嫡愛心」在名單之上；另外1600米二級賽高多芬一哩賽，羅廐「知足常樂」已落實出戰，亦在名單之上。而1月下旬在防火線錦標奪冠的「帝金」將會同「知足常樂」正面交鋒。