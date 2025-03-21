兩個月冇贏馬　周俊樂今期要發威

有機會入馬房探訪名駒！快投選你最喜愛香港打吡馬匹！

華籍小將周俊樂(Jerry)自1月19日憑姚廐「天賜喜」取得季內第12場頭馬之後就未有再取勝。成績停滯主因是Jerry近月因幾度犯下不小心策騎而被罰停賽，騎者在2月5日策「時尚風趣」阻人停兩日，已是季內第6度不小心策騎，未來日子當然要陣上特別小心，減少停賽次數才可增加上陣機會。

Jerry在剛周三谷夜(3月19日)策6駒上陣，憑「好節拍」、「東來欣賞」、「時尚風趣」取得3個亞軍，可惜仍未能破悶局，騎者當然想盡快打破缺口贏一仗精彩頭馬。今期沙田日賽，雖然Jerry在打吡未有坐騎，但這日賽事他仍有5駒上陣，支持度不俗。

其中第1場四班1400米「小皇爺」，上仗首次增程至1400米但抽得12檔起步，沿途留後競跑末段追勢甚好，3月4日練者安排此駒試閘亦有維持狀態，今仗抽回1檔起步際遇改善有望跑得更接近名次。

第3場四班1400米「哈羅威」，上仗出戰同程賽事由周俊樂初次接手，結果在14檔起步下憑藉天生前速擺前走，在快步速場合下末段仍能力頂一席季軍。試準路程再戰，抽9檔都不用怕。