【分秒在握】夠快夠韌勁到識飛

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今次打吡大賽日，除以全闊A跑道作賽外，全日最低班的賽事亦為四班1600米。早前曾經透露筆者打吡大賽早有心頭好，且在賽日再跟大家分享，今日優先推介給大家的，係應該有點分頭的「東方飛影」。

單看賽績，今次第6場四班1600米雲集不少有近績的當打分子，最吸引眼球的或許會是「英駿飛駒」，另外3歲「滿心星」及5歲「幸運芙蓉」亦係新勝而臨，相信要贏這一場普通的四班賽，一點也不容易。不過計及形勢及跑法後，卻覺得希廐「東方飛影」亦有一爭之實力。

「東方飛影」已經7歲，莫講話進步，就算不走下坡也要偷笑，但正因為如此，一匹7歲馬呈第二春之勢，試問練馬師又怎會有保留？其實單看上仗452場走勢，同樣係田草1600米，「東方飛影」讓「英駿飛駒」11磅之下輸一又分四三馬位，如今再遇讓磅縮窄至4磅，機會已經拉近不少。再者，橫看豎看這場賽事，快馬都不多，按理「東方飛影」可以更從容放頭，此駒上仗早段與「君達得」拍住搶頭，兩駒各不相讓之下，首1200米造1分10秒7，比標準時間快了6線，加上當日並不利前置，在這樣的條件下，「東方飛影」搶頭仍保住第2，今次形勢只要稍為逆轉，反敗為勝又有何奇？

■長風