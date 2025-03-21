希斯可以繼勝威旺後再奪打吡？

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香港打吡大賽周日在沙田舉行，總獎金高達2,600萬元，希斯曾於2003年憑「勝威旺」勝出香港打吡大賽，今年他派出麾下「球星」，抽到4檔大大增強信心，盼能重拾揚威打吡的光輝時刻。

「球星」今季延續強勢，至今已3捷，包括於上仗攻下1800米香港經典盃，今番初次增程角逐2000米。希斯說：「艾道拿對『球星』狀態非常滿意。牠體格健壯，正值勇態，備戰表現也無可挑剔。雖然馬兒與不少參賽馬一樣從未跑過此程，但從牠於角逐1800米賽事時交出的衝刺來看，途程應不成問題。」而在近10年，只有「佳龍駒」（2017年）及「金鎗六十」（2020年）能包辦香港經典盃及香港打吡大賽。

昨日舉行香港打吡大賽排位抽籖，馬會行政總裁應家柏發表自己的睇法：「今年打吡參戰馬實力平均，『祝願』抽到14檔是一大挑戰，故首選肯定是排4檔的『球星』。」

「球星」抽到4檔，代表上台抽籖的馬主團體經理人Philip Nunn感到滿意，他又表示香港足球會團體養馬約40年，很高興終於遇到「球星」如此有質素之賽駒，馬匹狀態好，4檔是一個完美檔位。

祝願14檔未驚過

廖康銘馬房「祝願」馬主車曉紅、唐獻芳及許禮詩3人盛裝出席，是最早到場的馬主，她們見到現場設有販售今屆打吡賽駒的商店，即刻狂掃旗下愛駒商品，包括鎖匙扣及T恤。然而「祝願」排位抽籖運氣麻麻，此駒為最後一匹被抽中的參戰馬，在沒有選擇情況下無奈接受剩下來的14檔，不過其實這個檔位不算差，皆因歷來有「雄心威龍」、「陽明飛飛」及「遨遊氣泡」排14檔贏得這項大賽。

廖康銘表示檔位為不可控制之因素，他說：「過去都有馬排14檔贏打吡，而檔位並非我能控制的範圍，我能做是用盡辦法幫『祝願』爭勝，而馬匹狀態好，相信可以克服14檔。至於牠會如何跑是一個秘密，屆時大家便知道。」