3粒心星照耀打吡賽日！

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「心星」系一家人近年養馬量多，這系馬主在2021年有「達心星」攻下香港打吡大賽，同年再有「顯心星」贏出香港短途錦標。雖然近2至3年，旗下馬匹未有贏太多大賽，但不少賽駒亦有頭馬交出。今期香港打吡大賽日，雖然「仁心星」未能入選，但「心星」系同日3匹新兵近績好，隨時在這個賽日有得拉頭馬。

列陣第3場四班1400米「深心星」，去年在田泥賽事跑得接近走勢後，馬匹近兩仗在田草賽事走勢更進步，前仗在田草1400米由艾兆禮主轡，沿途跟守第2位，最後只以短馬頭位落敗，上仗「深心星」再戰田草1400米，全程造快時間最後只敗在後上的「神馳」蹄下，本身愈跑愈好，今次再採取主動跑法，距離勝門不遠。

角逐第6場四班1600米「滿心星」，上仗在谷草一哩打開勝門，加分後今次首次在田草出戰一哩，以其近況大勇，早段在布文胯下守到好位仍有權跑入前列。

至於第10場三班1800米，「仁心星」本來在香港打吡大賽位列第2後備，在第10場亦是第1後備，不過廐侶「春風萬里」退出，令「仁心星」補入。「仁心星」上仗首次在二班1800米出戰，最後以第5名過終點，表現不差，今次重返三班列陣有布文壓陣，7檔可攻可守。