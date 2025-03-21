9檔係幸運號碼　湯普新盼贏打吡列入史冊

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湯普新周日主策「有目共賞」競逐香港打吡大賽，他盼能攻下這場大賽，為自己的策騎生涯再添輝煌成就之餘，也報答馬主及練馬師的支持。

「有目共賞」上仗在湯普新耐心的策騎下留放得宜，最終高奏凱歌，賽後評分攀升至86分，因而獲選競逐今屆打吡大賽。

湯普新說︰「能夠參與打吡的感覺實在美妙，十分感謝馬主盧楚鏘及練馬師蔡約翰給予我這個機會。我於馬兒首次在港上陣時替牠執韁，直至上仗才再次替牠主轡，期間我非常渴望能重掌帥權，結果我做到了，並與馬兒攜手取勝，如今更能夥拍牠角逐香港其中一項最重要的賽事，實在令我十分高興。」

湯普新續說︰「馬兒上仗的表現出眾，但我並不感到意外，因為牠來港服役前的往績不俗。牠已在港出賽5次，每仗均與一些佳駟同場競逐，包括大前仗取得頭馬。」

「有目共賞」上仗留後競跑，最後400米以勁勢上前，締速22秒11，此駒周日排9檔出閘，湯普新大可採取相若策略。湯普新說：「與其他焦點賽事不同，我並不擔心此賽的檔位。我不清楚蔡約翰或馬主對檔位的想法或期望，但我認為牠上仗已經展示過強勁的加速力，因此排在哪個檔位並不重要。9檔很好，說來有趣，在前往排位抽籤途中，我對妻子Steph說我想要感覺幸運的號碼，而我的兄弟正好在9號出生，希望這能為我們帶來好運。」

艾道拿也盼能首度揚威香港打吡大賽，他將為香港經典盃盟主「球星」主轡，自4檔起步。艾道拿說：「馬兒出閘快，也懂得放鬆來跑，而且加速強勁，集三大優點於一身。今仗的關鍵是牠跑2000米能否應付自如，而我認為牠可以做到。牠是匹步姿漂亮的賽駒，馬兒在經典盃的追勢證明牠角逐2000米該會應付裕如。贏得打吡是每位來港騎師的目標，所以如能夢想成真，將會令人雀躍萬分。」

艾道拿續說：「『加州星球』無疑是我在港從騎至今的代表作，但『球星』在我心目中也佔據重要位置，假如牠能揚威香港打吡，對我來說將別具意義。」