神蘇發功　問你點擋？

周日年度打吡盛事，5位頂級海外高手客串一天，當中歐洲兩大神級人物莫雅與蘇銘倫，在港人氣最高，莫雅近年來港出席大賽機會不少，相比之下，馬迷顯然更加珍惜蘇銘倫重臨機會，周日再獲葉楚航邀請，夥拍「優才」出爭重頭戲打吡大賽之外，更有沈集成與呂健威兩位加持，3大華倉力撐下，當有望造就神蘇爭取在港久違的勝利。

蘇銘倫曾於1月底來港，夥拍葉廐「舉步生風」出戰香港經典一哩賽跑第4名，當日總共騎6駒，亦只憑葉廐「大才」唯一上名得季軍，今次重臨再為葉廐效力，當然不止打吡重頭戲「優才」，練者同時安排兩匹邊線分子，自然期望憑神蘇騎功幫助，帶來突破。

天天得樂易配必拚

過往出爭田草1400米起家之「天天得樂」，季內自轉場谷草一哩一擊即中後，一直專注於此程出擊，在評分摸頂下，近兩仗俱跑第4，今次重返田草加強新鮮感，加上神蘇留放，突破條件更加事半功倍。尾場「多巴先生」季中加盟後跑過3仗，表現續有起色，勿因上仗於一班賽落敗掉以輕心，今仗因應三班特別評分組別，可以85分出戰，連降兩級班底可恃，於有利田草場合出擊，當不會錯過黃金機會。

沈集成與蘇銘倫再續前緣，提供3匹坐騎，初出「奇異果」操好才跑，潘頓未受傷前，一手摸實之揀手貨，練者首戰有此配搭安排，絕不欺場。其餘兩駒，轉場出戰之「怡昌精神」，去季在港首戰跑同程落敗後，已經轉戰谷草至今，上仗受制於不利外檔，依然後上接近，佳態持續今次轉場排好檔，扳強變身絕不為奇。

至於來自呂廐「歡樂飛駒」，上場初跑1400米落敗，效果不似預期，但快跟至直路方轉弱，希威森亦沒有太刻意催策，今仗捲土重來，希威森同場無聘約，換言之改配蘇銘倫屬有心拚個明白。