郗國思來港睇打吡　仲陪游達榮出席晨操！

明日(3月23日)將會舉行香港打吡大賽2025，各練馬師均在賽日前夕加緊睇實旗下參戰馬，務求做到萬無一失。首季在港開倉的游達榮，今季本來亦有一些進度正好的賽駒，不過「光年魅力」在3月9日未能取勝，而本身有望扶搖直上的「銀亮奔騰」在2月受到墮馬事件影響，休息了1個月後，現時在從化重新做工夫。

游廐雖然有兩駒因不同原因未能趕上打吡，但開倉首季仍有4歲賽駒表現令人眼前一亮，證明練者功力好。今屆打吡大賽，游達榮雖未有馬參戰，但他仍會留意這場重要大賽，除此之外，同為英國籍的練馬師郗國思(William Haggas)更與游達榮結伴出席晨課。郗國思表示，此行來港主要是觀看香港打吡大賽。

講到郗國思，4月27日舉行的冠軍賽馬日，他已為4匹賽駒報名參與這個大賽日。由他訓練的「湖林麗城」(Lake Forest)很大機會遠征香港出戰1600米G1冠軍一哩賽。「湖林麗城」自去年勝出金鷹錦標便休戰至今，目標早已鎖定今場。另外香港瓶亞軍「譽滿杜拜」(Dubai Honour)、「美駿」(Maljoom)、「鞍滿豪」(Al Mubhir)亦報跑2000米一級賽女皇盃。