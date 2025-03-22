金拖鞋賽日麥道朗密密執　5場G1起孖兼全數有獎金

今日悉尼玫瑰崗馬場舉行一年一度金拖鞋大賽盛事，連埋主題大賽，全日共有5場G1大賽舉行。若然以成績計算，大紅人麥道朗又成為賽事嘅風頭躉，5場一級賽之中，竟然取得2冠2亞，即使所得2場亞軍，都係後追不及輸少少，尤其係重頭戲金拖鞋大賽，跑第二嘅「起源點」(Wodeton)後上飲恨，真係有啲唔抵。

綜合番麥道朗今日玫瑰崗所舉行嘅5場G1成績，率先夥拍馬王「精緻之道」，以輕鬆姿態成功衞冕蘭威錦標(Ranvet Stakes)，然後再憑 高多芬「側面進擊」(Broadsiding)，影相力壓好拍檔華禮納旗下，由高列德策騎嘅「陽光小姐」，捧走玫瑰崗堅尼(Rosehill Guineas)。

至於壓軸星河大賽(The Galaxy)，老麥夥拍玉龍賽馬集團名下「開疆闢土」(Growing Empire)，就係唯一唔上名馬匹，但仍能以第5名過終點，換言之老麥今日5場G1，場場都有獎金進賬，而呢場頭馬，就係由Ashley Morgan策騎嘅Private Harry贏馬，同場大摩名下Eagle Nest亦都有份出戰，由金美琪快跟至直硌，即告力弱潰敗跑包尾。

麥道朗連同之前為華禮納勝出Autumn Glow，今日於玫瑰崗賽事亦告連中三元。