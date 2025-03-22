【分分制勝】兩招改動　「奇」妙變身

第7場4歲馬2000米，香港打吡大賽，蔡約翰曾3奪打吡，包括2012年「陽明飛飛」、2015年「戰利品」及2018年「平海福星」，3匹頭馬俱以中距離性能最好，但到正本戲時竟可越程得手。今年同一戲碼，「米奇」賽績以一哩最強，會否由牠成為真命天子？

今屆打吡，蔡約翰三路興兵，「一起美麗」、「米奇」及「有目共賞」跑法前、中、後，形勢如何，至少也有一匹蔡廐馬跑得好。但由於香港經典盃出現超快步速場合，來到2000米的打吡大賽時，各駒鞍上人留放或許較保守，未必急於搶攻，形勢步速可能偏慢，比併變速，坐擁中距離能力者較易佔到甜頭。

「米奇」在港第2回合，孭重磅贏1600米，潛藏深厚，可惜其後多仗發揮欠佳，以致未能再次躋身三甲。上場經典盃交予莫雅客串，遇快步速兼全程游走外疊，形勢惡劣，潰敗不宜作準。今次挑戰打吡2000米，除了鞍上配搭不變之外，蔡約翰亦作出兩大改動，其一是首次安排牠北上從化訓練，雖然在當地逗留短短兩星期，但眼見牠體態轉靚，狀態冒升中；其二是今仗除去眼罩角逐，來港前合共贏過4仗，俱未有佩戴眼罩，只是還原基本步。「米奇」一切重納正軌，更有運抽中3檔起步，這是打吡跑2000米以來，贏馬最多檔位之一，縮入馬群中再鬥拉士，有權變身成為4歲馬終極王者！

■明治朗