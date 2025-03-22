【張基焦點】超霸勝不等降班

韋達剛周三大舉出擊結果憑「祥勝力駒」建功，今次轉戰田草當然希望乘勝追擊，「超霸勝」評分已減至有利水平，負輕磅不能忽視。另外，「美麗」系賽駒近期旺氣迫人，頻頻有進帳，「爆出美麗」終於轉場縮程，隨時變身。「魅影戈飛」上仗初出已有好走勢，今回對手較弱，可望補中。「天將龍駒」剛戰幾乎爆冷得手，增程肯定更合腳法，機會樂觀。

第8場三班1200米，「超霸勝」無疑實力已見底，但加盟韋達馬房後試過跑近，去年年尾於同程只不敵「愛馬善」得亞軍，今次再次面對後駒但讓磅距離拉得更遠，只負116磅排2檔，同場有快馬配合，主要對手又抽外檔，單計備戰工夫不似想減分落班，有權交出好成績。

第5場三班1400米，「爆出美麗」於英國兩場頭馬均是放頭或跟前跑，水準亦不差，來港初期可能水土不服，只曾於1月中跑1600米放頭取得第7名，落後頭馬個半馬位，剛戰於泥地一哩留後表現平平，復課加眼罩試泥閘可以跟前，今次立即戴眼罩出擊，用意是提升馬匹前速，狀態已見靚，況且減分太多，要吼。

第4場四班1200米，「魅影戈飛」剛戰初出從賠率角度看出決心不夠，結果直路掟出外疊追得第2名，反映馬匹質素，今次對手不算強，即使再抽外檔也可補中。

第10場三班1800米，「天將龍駒」外地只跑一仗即贏就運來港，肯定有不少上升空間，剛戰外檔跑一哩造快時間入Q，復課再試1700米谷閘走勢好，今次檔好配合輕磅之利，有權扳回一仗。