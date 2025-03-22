【獨門秘技】「寶寶」今次「精神」

呂健威馬房的「包裝天將」及「開心寶寶」都有跑4歲系列賽首兩關賽事，且都曾入三甲，但此兩匹高分馬都放棄跑打吡，寧跑今日第2場二班1400米，且用到莫雷拉及莫雅，擺明車馬，有力串Q。

「包裝天將」國際賽日莫雷拉客串贏過同程，後追險勝，香港經典一哩賽第3只輸半個馬位，但末段太均速，今回師1400米恐早段又太落後，加眼罩未知是否有幫助，計實力當然夠爭。「開心寶寶」同程一戰落敗，但短途可放可追，香港經典一哩賽留住爆一段威力亦勁，今仗1檔必然跟實快馬「健康愉快」，形勢上十分好跑，坐亞望冠可做到。

除「開心寶寶」外，莫雅全日策5匹蔡廐馬，機會最好首揀第3場四班1400米的「泰泰精神」，前仗谷草1200米開齋點到即止，上仗首跑今次途程，臨場不停回飛非佳兆，早段留得比預期後，但追回一席第4只輸兩個馬位，姿態甚出色，長線為中距離馬，贏完已急不及侍增程，以蔡廐手法都係今季盡贏格局，埋門再試兩課大閘，決心十足。■西門獨

西門獨Q過關

第2場5開心寶寶

拖 2競駿輝煌3包裝天將6舞森密碼

第3場2泰泰精神

拖 7深心星11鼓浪高升12一生好彩