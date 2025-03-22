【三重彩地帶】四班上名率75%　複膽勝任

第3場四班1400米，「哈羅威」上場初跑同程排14檔，欠路程經驗兼排劣檔仍得第3，今次內移至9檔可望有較佳發揮，剛戰周俊樂初騎見合拍，仍獲帥印可信賴，歷來四班8戰獲1W5P兼兩席殿軍，複膽合適。

「深心星」連續兩場同程強組獲亞，先後不敵「神馳」及「不同世界」，今場對手級數稍遜。「泰泰精神」上場初跑同程獲殿，表現尚可，但蔡廐質新馬進幅往往令人意想不到。「一生好彩」連場跑四四五五，走勢山雨欲來。「鼓浪高升」上場初次入位見進步，今次1檔有形勢之助。

第4場四班1200米，3月5日谷戰，「幸運星球」及「辣得金」均是轉巫廐初出，「幸運星球」得第3而「辣得金」落第，「辣得金」剛周三補中，「幸運星球」卻未跑勝途谷草1200米反而轉爭田草，巫偉傑對來投馬作風急進，信佢部署投以信心一票。「快樂高球」連續3場直路賽獲亞，上季贏1400米，1200米冇理由不合。「魅影戈飛」上場力追「跨境寶馬」殊不簡單，四班留不住。「飛躍成就」熱身再出即上名，復課兩閘加強準備。「拍馬難追」減夠分上場落班即有回勇走勢，始終四班3捷有班底。■海東