【投注見解】「善」用第3波攻勢

已收了兩封警告信的鄭俊偉，基本上已沒有任何退路，不過他今季於1月底贏出第10W之後，足足13個賽馬日食白果，現階段來說，練者要在餘下近4個月賽程多取4W贏夠數達標，形勢尚算樂觀。

鄭廐今季是分階段出擊，他在9月至10月中交出5W，之後有兩個月未有馬贏，到了12月中又接連數胡攻下3W，而對上一次贏馬是1月尾的「帥帥友福」，換言之差不多兩個月冇進帳，風平浪靜一段時間，看來另一波反擊將至。

鄭俊偉今期出馬雖多，但真正有機會只得今季一再有驚喜的「愛馬善」。第8場三班1200米，「愛馬善」首季已取得兩捷，潛能在3歲時已顯露出來，最想不到是牠上季未有進展，結果跑獲了5亞2季，不斷上名未贏，評分卻一直上調，惡性循環令到更難取勝，頓時被標籤為易位難贏。

踏入5歲「愛馬善」迎來大突破，季內初出即在三班同程擊敗「步大威猛」，表面上睇只險勝短馬頭，但快步速跟前的「愛馬善」直路維持速度相當難得。此駒回氣兩仗之後，忽然強配麥道朗，這次全程領放，自己帶頭比上次贏馬段速更快，締速1分8秒77極出色，以個多馬位擊敗對手，之後原班人馬再出保持水準入Q。一連兩仗升上二班跑不合路程陪跑，今番回師勝途蠢蠢欲動。

■梓忠